Me'n vaig,

la felicitat és viva!



Avui fa núvol,

però, amb tot i això,

ho vaig decidir.



Me'n vaig,

la felicitat em crida!



És moment de tancar els ulls,

i obrir les lletres.

És moment d'apilotar les tristeses,

com a part d'un camí i no com a part d'un destí.



És allà on vull anar,

on els desitjos es fan realitat,

i la llavor de la pau escampa jardins assolellats.



Ho vaig decidir i faré camí, encara que deixi temps buits.

Soy Lola