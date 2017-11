Comunicat del PDeCAT de Vilanova

En les darreres setmanes, diversos actors de l’esfera pública vilanovina han posat en marxa un debat que té com a únics objectius deslegitimar el govern municipal de la ciutat i, complementàriament, afeblir el lideratge de l’alcaldessa, Neus Lloveras. Des del PDeCAT de Vilanova i la Geltrú, volem comunicar el següent:

- Just després de les eleccions municipals, des del nostre grup municipal es va intentar absolutament tot perquè Vilanova gaudís d’un govern independentista. L’alcaldessa va fer pública la voluntat de pacte amb les forces independentistes abans i després dels comicis electorals.

- Afirmem taxativament que, si no hi ha un govern independentista a Vilanova i la Geltrú, no és perquè el PDeCAT no ho vulgui.

- ERC va declinar la nostra invitació a formar part del govern. Va optar per posar els interessos legítims de partit per sobre dels interessos generals de ciutat.

- Governar la nostra ciutat no és un joc i tots hem d’estar a l’alçada del que els ciutadans i ciutadanes ens han encomanat. Mai hi ha hagut cap proposta en ferm de cap grup sobiranista disposat a fer un pacte de govern per Vilanova i la Geltrú.

- L’alcaldessa de la nostra ciutat ha demostrat el seu ferm compromís amb la llibertat de Catalunya. Ho ha fet des de l’Ajuntament, però també com a diputada al Parlament de Catalunya i com a presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

- Com a PDeCAT de Vilanova i la Geltrú, volem fer una defensa clara i ferma dels seus actes. Sense fissures. No permetem que es qüestioni la seva voluntat inequívoca de fer que Catalunya sigui un Estat independent.