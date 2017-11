Salvem el Bosquet de Baix a Mar

El Govern de Vilanova trenca el consens que hi havia per protegir el Bosquet i tira pel dret. A pocs dies del ple de novembre ens comunica que la proposta que sempre s'ha rebutjat des del 2013 la vol tirar endavant. Sempre la mateixa idea. Un edifici amb ús hoteler de 4 plantes (1500 m2) i accessos dins d' aquest espai natural. Potser parlem de l'últim bosquet en centre urbà que ens queda.

No hi ha argumentació tècnica per fer-ho, no hi ha consens, va en contra de la protecció del medi ambient i d'un nou urbanisme pensat per a les persones. Mateix argumentari que li va servir a l' actual regidor d' urbanisme quan estava a l' oposició per votar en contra del conveni signat pel govern del 2013. La proposta de modificació amb drets edificatoris no tenia sentit abans i encara menys ara.

Un cop més haurem de salvar el Bosquet i evitar un nyap urbanístic a la ciutat. Perquè no té cap sentit construir en una illa interior verda. Ho sap i ho veu tothom. Volem una Vilanova que respecti el medi ambient i a les persones. Volem evitar els errors del passat que tant costa reconduir als que vénen darrere. Per les futures generacions. Hem d' evitar aquest disbarat. Si el ple aprova aquesta aberració mediambiental i urbanística, algun dia haurem d' explicar com vam deixar perdre aquests arbres plens de vida. Un veritable tresor natural a Vilanova.

Aquest dilluns 20 de Novembre en el ple ens juguem molt. Aquesta modificació suposaria la desaparició d' aquest espai natural. Vilanova no es mereix perdre un espai verd més. No ens podem permetre aquest luxe. El Pla General d'Ordenació Urbana i una Sentència Judicial diuen que ha de ser un espai protegit i públic. Un espai que ha de guanyar la ciutat. Per això demanem el suport dels que decidiran al ple. Suport perquè aquesta proposta no tiri endavant. Perquè aquest error no tiri endavant i no es perpetuï en el temps. De tots depèn que el Bosquet no quedi en el record del que teníem i vam deixar perdre. De nosaltres depèn la Vilanova que tindrem.