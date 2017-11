A cielo abierto

Una novel·la on descriu com un grapat d’homes van viure l’aventura de dotar de modernitat a l’aviació.

Dos són els principals protagonistes Antoine de Saint- Exupéry autor de nombroses novel·les amb el rerefons de l’aviació i del famós llibre El Petit Príncep i el pilot Jean Mermoz, un aviador que va desaparèixer a l‘oceà Atlàntic i està considerat com un heroi a França però també a l’Argentina i al Brasil ja que va ser pioner en l’obertura de rutes aèries sud-americanes.

Antonio González Iturbe és un periodista, escriptor i professor espanyol. Guanyador del Premi Biblioteca Breve 2017 i actual director de la revista cultural Librújula

Va estudiar Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​on es va llicenciar el 1991. Va compaginar els estudis amb diversos treballs: vigilant de pàrquing, forner, cobrador de rebuts ... i també amb els primers treballs periodístics a la Televisió de Ciutat Vella, pertanyent a la llavors incipient la xarxa de televisions locals de Barcelona. Després de llicenciar-se, va crear la revista gratuïta Gratix, de la qual va ser director i, després de col·laborar en diversos mitjans de vida efímera, el 1993 va entrar com a coordinador del suplement de televisió d'El Periódico. Posteriorment, va ser redactor de la revista de cinema Fantastic Magazine i el 1996 es va involucrar en l'incipient projecte de la revista de llibres Qué Leer, en què va ocupar el càrrec de redactor en cap, de la qual va ser sotsdirector i, des de 2008, director. En aquests anys també va col·laborar, entre altres mitjans, amb la revista Fotogramas, les seccions de llibres de «Protagonistes» a Onda Cero, o en divulgació cultural a Ona Catalana, ICat FM o la Cadena Cope de Bilbao, i en suplements de cultura de diaris com La Vanguardia o Avui.

El 2004 va publicar la seva primera novel·la: Rectos torcidos. També el 2008 va publicar la seva segona novel·la, Dias de sal. Al 2012 va publicar la seva tercera novel·la: La bibliotecària de Auschwitz. És una narració inspirada en la vida de Dita Kraus, una supervivent d'Auschwitz que als 14 anys s'ocupava de la biblioteca clandestina. Va publicar Narrando desde el Greco. En 2017 va obtenir el guardó Premi Biblioteca Breve amb la seva última novel·la A cel obert, que explica les proeses com a pilot del creador d'El Petit Príncep: Antoine de Saint-Exupéry. Ha publicat nombrosos llibres per infants i adolescents.

En aquests anys també ha estat professor del Màster de Periodisme Cultural de la Universitat Autònoma de Madrid i del màster d'edició de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ens trobem a la França, dels anys vint. L’aviació és una aventura reservada només a uns quants intrèpids. Només els millors pilots són acceptats en Latécoère, una empresa impulsora de les construccions aeronàutiques que va donar passos decisius per modernitzar l’aviació francesa i europea. Entre els que aconsegueixen entrar-hi hi ha estan Jean Mermoz, Henri Guillaumet i Antoine de Saint-Exupéry, tres mítics i heroics aviadors que obriran les primeres línies de repartiment de correu, fonamentalment en rutes inexplorades establint aeròdroms en llocs inhòspits i despoblats. Cap distància sembla que sigui massa extensa per a ells, cap serralada massa alta, l’objectiu i el compromís és ben clar, les cartes han d'arribar a la seva destinació, i fer-ho puntualment, d’ells depenen moltes qüestions. Mentre estan a terra esperant destinació o nous vols veiem com el protagonistes afronten les turbulències de la vida, amors, pèrdues de companys, la voluntat de creació literària en un segle, convuls on encara és present el record de la primera guerra mundial però que ja s’albira en el futur una possible nova confrontació.

A cel obert explica les aventures a vegades increïbles proeses de tres grans amics, Mermoz, Guillaumet i Saint-Exupéry, aventures que van marcar la història de l'aviació, però també és va aportar al límit de la resistència a molts esforçats pilots trobant molts d’ells la mort. El protagonista sobre el que es basteix la narració és la figura de Saint-Exupéry i és, a més, el llibre una mena d’homenatge a l'autor del Petit Príncep, que a més d’un apassionat de l’aviació va ser un escriptor inoblidable que va saber veure la realitat amb ulls de nen.

La novel·la ens mostra un Saint Exupéry que vol una vida estable però tampoc és possible no troba mai l’amor definitiu mentre es va enamorant de diverses dones, també va haver de lluitar contra incomprensions dels seus superiors que sembla que no escolten les seves opinions i noves possibilitats en les rutes comercials que ell imagina i finalment va haver de lluitar contra els seus caps militars que volen que deixi de volar donada l’edat en que el conflicte mundial l’agafa. Va ser en un dels seus darrers vols que Saint Exupéry va desaparèixer amb el seu avió a prop de la costa francesa possiblement abatut per un caça alemany.

La novel·la esdevé apassionant perquè té un ritme narratiu molt ben trobat, també hi ha un bon equilibri entre l'acció trepidant i la manera peculiar i original de Saint-Exupéry de mirar i entendre el món.

Personatges ben trobats i caracteritzats en el seu paper gairebé d’herois desconeguts i també la descripció dels ambients estan ben resolts.

Història d’amor i d’amistat absolutament recomanable.

A cielo abierto

Antonio Iturbe

Premio Biblioteca Breve 2017

Seix Barral

Editorial Planeta

Barcelona, març 2017