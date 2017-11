Quatre anys després de conquistar el premi Nadal amb “Estaba en el aire” el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) publica la seva tercera novel·la, El informe Casabona, novel·la en que inicia la seva trajectòria el periodista Víctor Balmoral que es dedica per guanyar-se una mica més bé la vida a escriure biografies de persones notables de la societat. De fet la biografia de Casabona és un encàrrec per intentar esbrinar perquè el personatge, un home de negocis i figura política acaba donant tota la seva herència a una fundació desconeguda que té com objectiu promoure l’ètica entre els empresaris.

Sergio Vila-Sanjuan és periodista i novel·lista. Després de llicenciar-se en Història, va ser becari Fulbright a la Universitat de Boston. Es dedica al periodisme cultural des de 1977. Ha treballat com a cap de cultura del Correu Català, redactor-cap del Noticiero Universal i des de 1987 en La Vanguardia, on actualment coordina el suplement Cultura/s.

Especialista en temes literaris i del món del llibre, ha estudiat la història de l'edició espanyola en Passant pàgina. Autors i editors en l'Espanya democràtica (2003) i diferents aspectes del món del llibre internacional en La síndrome de Frankfurt (2007) i Codi best seller (2011). Va reunir una selecció dels seus articles en Cròniques culturals (2004). L'any 2010 va publicar la seva primera novel·la Una hereva de Barcelona. En el 2013, amb la segona, Estava en l'aire, ha guanyat el premi Nadal.

Va ser comissari de l'Any del Llibre i la Lectura 2005 i és membre de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. En el terreny de l'art és autor de la monografia Miquel Barceló (1984) i va fer de comissari de les exposicions Realisme d'avantguarda (1997) i Realisme a Catalunya (1999).

El relat comença en el banquet oficial del premi Cervantes, s’hi han congregat totes les autoritats del país i tota la plana major de la cultura. De cop i volta Alejandro Casabona, un dels notables assistents es desploma mort. Hi ha la natural commoció pel fet de la seva mort (o potser assassinat?) pel que representa Casabona ja que ha estat i encara és en aquell moment un empresari català d'èxit, que ha fet fortuna amb operacions immobiliàries i mil negocis més. Però alhora Casabona és un destacat monàrquic i fundador d'un partit frontissa clau durant la transició política ja que va ajudar a la governabilitat i a possibilitar la configuració de governs que mantinguessin una certa estabilitat a Espanya.

Però Casabona ha caigut en desgràcia i s’enfronta a una possible condemna per frau a Hisenda, ja que durant molts anys ha estat eludint les seves responsabilitat amb el fisc. Per poder-se’n alliberar es veu obligat a taxar la seva col·lecció d’art per poder fer front als diners que la hisenda li reclama i per altra banda per poder seguir vivint a un cert ritme com ha fet sempre.

Si la seva vida econòmica està trasbalsada tampoc la seva vida personal i familiar és una bassa d’oli. El seu gran amor, la seva segona esposa, va morir assassinada i mai es va recuperar d’aquell cop i en la mateixa família hi ha certs estereotips que poden definir la mateixa societat per on es mou Casabona, un fill rebel i drogoaddicte, una filla ambiciosa, la tercera dona que juga d’una manera oportunista, el gendre deslleial... Tots aquests elements són els que es van descobrint per capítols amb la narració amb pretensions biogràfiques que fa Víctor Balmoral, que a estones es dedica a fer esbossos biogràfics per encàrrec, al que l’Institut d'Estudis Ètics, que resultarà beneficiat per l’herència de Balmoral, encarrega l'elaboració d'un informe que escodrinyi la vida de l'empresari per evitar que no porti alguna situació desconeguda que deixi en entredit la feina de l’Institut.

La novel·la passa revista sobre la societat durant el franquisme i també dels primers anys de la transició, apareix la sensació de la corrupció generalitzada, tant actual també, però també és un retrat excel·lent de les guerres i enveges familiars del clan Casabona que un cop més fa cert que la realitat supera la ficció. Hipocresia, mentides, interessos creats... Una fascinant càrrega de profunditat que ens retrata l’avui narrant el nostre passat més tràgic, sense sentimentalismes i fins i tot amb cops d'humor.

Amb aquest llibre Vila Sanjuán tanca la trilogia sobre Barcelona i la seva societat junt amb Una Heredera de Barcelona i Estaba en el aire. Amb la trilogia es confegeix un retrat de la ciutat, de les seves famílies i com s’ha anat bastint el panorama actual, tot plegat escrit des de la llibertat creativa i l‘invenció desbordada de l’autor.

Podria semblar que el llibre és un thriller per poder resoldre la mort de Casabona, però la novel·la va més enllà del treball d’investigació de la mort, els negocis, les relacions personals i professionals de la persona investigada ajuden a reflectir el panorama social i de relacions de la burgesia barcelonina, que en part han obtingut la seva riquesa de manera obscura.

A través de Casabona veient una radiografia nítida i sense embuts de les classes benestant del país, classes que han fet esforços col·lectius però també de com els negocis foscos han construït bona part de les fortunes.

Llibre que podria ser una crònica social, un llarg reportatge, una novel·la dinàmica, tot plegat dóna al llibre un interès gran.

El informe Casabona

Sergio Vila-Sanjuan

Colección Áncora y Delfín 1388

Editorial Destino

Barcelona, gener 2017