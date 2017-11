Derecho de pernada

Una tradición de la Edad Media que por lo que se ve en este país sigue vigente en forma de violación en grupo durante las fiestas mayores.

Si sigues la evolución del juicio a los cinco presuntos violadores, sevillanos, a una chica de 18 años, madrileña, durante las fiestas de San Fermín del 2016 en Pamplona te puedes hacer una idea de cómo funcionan las cosas en este país.

A parte de grabarlo y publicarlo en un grupo de watsapp llamado “la manada”, jactarse de ello y de otras posibles chicas que ya habían violado en otras fiestas (cosa que el tribunal no ha aceptado como prueba) uno es guardia civil y el otro militar... !qué valientes! pero esto no se acaba aquí, la defensa de los acusados define su estrategia en demostrar que el acto fue consentido y ahora se sabe que contrataron los servicios de un investigador privado que asegura que la chica hace vida normal... y este informe si lo ha aceptado el tribunal como prueba y no los mensajes de watsapp del grupo “la manada”.

!Indignante!

Si se demuestra que hubo violación, sus abogados y tribunal también deberían sentarse en el banco de los acusados por machistas, maltratadores y defensores de violación.

Esperamos la resolución pero como siempre el rol de la mujer y la víctima ha sido transformado mediáticamente en acusada de fingir la violación... Fiel reflejo de una Sociedad machista que defiende sus tradiciones maltratadoras. El mensaje de la defensa es: está bien visto ser machista porque las mujeres son seres inferiores para usar y tirar.

Me pregunto qué pensarán las madres de estos hijos, ¿estarán orgullosas de haber traído al mundo a tanto descerebrado? ¿Está el Estado de Derecho orgulloso de su Justicia?

Así que cuando algún amigo te manda algún mensaje con vídeos o chistes donde se vejan a las mujeres lo primero que debes hacer es afearle la conducta y si insiste, mandarlo directamente A la mierda!!! Cosa que ya he hecho en varias ocasiones.

Si te quieres indignar mas...

O sigue el hastag: #justiciapatriarcal