Torna el Joc del Mercat: guanya 600 euros en compres al Mercat del Centre de Vilanova

EIX DIARI i el Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú posen en marxa la tercera edició del joc JO COMPRO AL MERCAT, una iniciativa pionera en la promoció de la gastronomia i els productes locals que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ARC Gestió Cultural i que enguany oferirà un primer premi de 600 euros en compres al mercat per al guanyador del joc. JO COMPRO AL MERCAT posarà a prova un any més els coneixements i habilitats dels participants sobre la cultura gastronòmica del mercat de Vilanova, la seva història i la varietat i procedència dels seus productes. A més, el Joc del Mercat oferirà dos premis valorats en 150 euros per al segon i tercer classificat i nombrosos regals per a tots els participants que se sortejaran setmanalment i que consistiran també en vals de compra a les parades del mercat i àpats en bars i restaurants col·laboradors amb la iniciativa.

Les persones interessades en viure aquesta experiència i gaudir d'alguns dels premis que proposa el joc es poden registrar ja al web del joc i a partir del 27 de novembre fins el 16 de desembre podran contestar les preguntes que publicarem cada dia. No perdeu cap ocasió de sumar punts: De dilluns a dissabte, a les 8 h del matí, es publicaran tres o quatre preguntes que s’hauran de respondre a la web abans de les 12 h de la nit. Per cada pregunta es donaran quatre possibles respostes, de les quals només una serà la correcta, amb un valor de 100 punts. Al valor de la pregunta encertada cal sumar un nombre variable de punts en funció de temps que es trigui contestar la pregunta.

El Joc està dissenyat per jugar-se des d’un smartphone, però també es pot jugar des d’un ordinador o tableta, i requereix que la persona que participi al lloc tingui un compte de Facebook.